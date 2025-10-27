Ричмонд
Четыре дрона сбиты над Воронежской областью за ночь

Силы ПВО отразили атаку беспилотников, жертв и разрушений по предварительным данным нет.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 27 октября дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью. Цели были уничтожены над территорией четырех районов региона. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв и разрушений на земле. Угроза воздушной атаки на территории области устранена, опасность миновала.

— Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!, — оповестил губернатор в 6.45.

