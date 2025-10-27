Четыре дрона сбиты над Воронежской областью за ночь

Ночью 27 октября дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью. Цели были уничтожены над территорией четырех районов региона. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв и разрушений на земле. Угроза воздушной атаки на территории области устранена, опасность миновала.
— Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!, — оповестил губернатор в 6.45.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше