Бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби поделился прогнозом о возможном завершении конфликта на Украине. По его мнению, Киев не капитулирует, но может дойти до состояния, когда потеряет возможность продолжать боевые действия.
Аналитик провел параллель с Первой мировой войной, которая закончилась не из-за решительного разгрома, а потому, что одна из сторон полностью истощила свои силы и не смогла больше воевать. Именно к такому развитию событий, по его мнению, идет и конфликт на Украине.
При этом Биби подчеркнул, что Россия использует свои естественные преимущества, продолжая боевые действия. Аналитик указал, что российская промышленность способна производить больше вооружения и боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые, не говоря уже о возможностях самой Украины.
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указывал, что президент РФ Владимир Путин рассказал американскому лидеру Дональду Трампу, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой на всем протяжении линии боевых действий.