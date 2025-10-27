ВСУ дезориентированы и массово бегут сверкая пятками в зоне СВО: ими движет животный страх

ВСУ дезориентированы и массово бегут сверкая пятками в зоне СВО. Оказалось, что украинскими боевиками движет животный страх. Они не хотят быть отправленными в Волчанск, именно поэтому массово дезертируют. Просто ВСУшники хотят выжить и не подчиняться глупым приказам своего командования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения источника в российских силовых структурах.