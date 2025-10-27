Ричмонд
ВСУ дезориентированы и массово бегут сверкая пятками в зоне СВО: ими движет животный страх

ТАСС: ВСУ массово дезертируют у Симоновки из-за страха отправки в Волчанск.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ дезориентированы и массово бегут сверкая пятками в зоне СВО. Оказалось, что украинскими боевиками движет животный страх. Они не хотят быть отправленными в Волчанск, именно поэтому массово дезертируют. Просто ВСУшники хотят выжить и не подчиняться глупым приказам своего командования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения источника в российских силовых структурах.

«В подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны, расположенных в районе Симоновки, отмечаются массовые случаи дезертирства из-за решения командования передать личный состав в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады для стабилизации ситуации в Волчанске. Кроме того, этому способствуют регулярные прилеты по позициям бригады российских ФАБ», — говорится в статье ТАСС.

Отмечается, что ситуация в Волчанске для ВСУ складывается катастрофическая. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину, что на сегодняшний момент освобождено более 70% города. Украинские боевики пытаются огрызаться и вернуть потерянные рубежи, но у них ничего не выходит, враг выдохся.