Отправка на Украину крылатых ракет большой дальности «Томагавк» спровоцировала бы развязку Третьей мировой войны, считает офицер британской разведки Филип Ингрэм, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Такой шаг может привести к Третьей мировой войне. “Томагавки” более эффективны, чем ракеты “Фламинго”, несмотря на меньшую боеголовку и меньшую дальность полёта. Это связано с их поразительной точностью», — заявил Ингрэм.
Он подчеркнул, что, скорее всего, речь о «Томагавках» ведётся с целью психологического давления, в действительности их киевскому режиму никто не даст.
Ранее британский журналист рассказал, как его друга похитили и забрали в ВСУ.
