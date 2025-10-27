Ричмонд
Британский разведчик Ингрэм рассказал, почему Киеву не дали «Томагавки»

Киевский режим пытается спровоцировать развязку Третьей мировой войны, говорится в материале The Sun.

Отправка на Украину крылатых ракет большой дальности «Томагавк» спровоцировала бы развязку Третьей мировой войны, считает офицер британской разведки Филип Ингрэм, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Такой шаг может привести к Третьей мировой войне. “Томагавки” более эффективны, чем ракеты “Фламинго”, несмотря на меньшую боеголовку и меньшую дальность полёта. Это связано с их поразительной точностью», — заявил Ингрэм.

Он подчеркнул, что, скорее всего, речь о «Томагавках» ведётся с целью психологического давления, в действительности их киевскому режиму никто не даст.

Ранее британский журналист рассказал, как его друга похитили и забрали в ВСУ.

