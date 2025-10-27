Ричмонд
«Кремль» учинил переполох в зоне СВО, техника ВСУ уничтожена: подробности

RT: военный с позывным «Кремль» подбил на СВО около 100 единиц техники ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

«Кремль» учинил переполох в зоне СВО. Отмечается, что российский боец с ярким позывным уничтожил технику ВСУ, всего враг потерял более 100 единиц. Об этом пишет RT, ссылаясь на слова российского военнослужащего.

По информации военного с позывным «Кремль», удары наносятся на расстоянии от 16 до 23 километров. Солдат утверждает, что расположение украинских вооруженных сил известно, и дроны используют эти данные для полетов, после чего наносят удары по технике противника, нарушая связь и логистику.

Также «Кремль» рассказал, почему получил такой яркий позывной. Оказалось, что он проходил службу в президентском полку, а сейчас он — оператор дронов.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные продолжают наступать по всей линии боевого соприкосновения, освобождая один населенный пункт за другим. Отмечается, что в зоне СВО на одном направлении враг дезориентирован и бежит, им руководит животный страх.