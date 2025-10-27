Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что российские военные вошли в город Красноармейск в ДНР и ведут бои против ВСУ за этот населённый пункт.
«Россияне сосредоточили (против украинских формирований в Красноармейске — прим. ред.) свою основную ударную группу — и это значительное количество войск. Жёсткие бои в городе, на подступах к городу…» — уточнил глава киевского режима, которого цитирует РИА Новости.
Он назвал ситуацию для сил ВСУ в населённом пункте и соседних районах сложной. По словам Зеленского, украинские формирования испытывают проблемы с логистикой.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка российских войск «Центр» завершила окружение сил противника в районе Красноармейска и города Димитрова в ДНР. Позже генеральный штаб ВСУ признал, что на красноармейском направлении ситуация для остаётся украинских формирований остаётся напряжённой.