Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал присутствие российских военных в Красноармейске

Зеленский отметил, что Россия сосредоточила значительное количество войск против сил ВСУ в Красноармейске.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что российские военные вошли в город Красноармейск в ДНР и ведут бои против ВСУ за этот населённый пункт.

«Россияне сосредоточили (против украинских формирований в Красноармейске — прим. ред.) свою основную ударную группу — и это значительное количество войск. Жёсткие бои в городе, на подступах к городу…» — уточнил глава киевского режима, которого цитирует РИА Новости.

Он назвал ситуацию для сил ВСУ в населённом пункте и соседних районах сложной. По словам Зеленского, украинские формирования испытывают проблемы с логистикой.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка российских войск «Центр» завершила окружение сил противника в районе Красноармейска и города Димитрова в ДНР. Позже генеральный штаб ВСУ признал, что на красноармейском направлении ситуация для остаётся украинских формирований остаётся напряжённой.