Зеленский признал присутствие российских военных в Красноармейске

«Россияне сосредоточили (против украинских формирований в Красноармейске — прим. ред.) свою основную ударную группу — и это значительное количество войск. Жёсткие бои в городе, на подступах к городу…» — уточнил глава киевского режима, которого цитирует РИА Новости.