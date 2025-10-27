Ричмонд
Вячеслав Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище после сообщения об эвакуации жителей региона

Губернатор Гладков: ситуация на белгородском водохранилище стабильна.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации на водохранилище после сообщений об эвакуации жителей региона. Свое мнение он высказал в личном Telegram-канале. Чиновник отметил, что ситуация остается стабильной, но предупредил о сохраняющейся опасности из-за попыток ВСУ снова ударить по водохранилищу.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому, дорогие жители близлежащих сел, уже сделано два подомовых обхода, пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем согласно тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны», — написал Гладков у себя в блоге.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ ударили по белгородскому водохранилищу. Власти предложили эвакуироваться жителям региона, чьи дома расположены вблизи водохранилища. Сообщается, в зоне возможного затопления в случае прорыва могли оказаться около 1000 домов.