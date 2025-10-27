Ричмонд
Над Черноземьем за ночь сбили 25 БПЛА; есть разрушения

Дежурные средства ПВО ночью сбили над Россией 193 беспилотника, в том числе 25 над Черноземьем. Десять дронов уничтожили над Курской областью, семь — над Орловской, четыре — над Воронежской, два — над Тамбовской, по одному — над Белгородской и Липецкой. Это следует из данных Минобороны.

В Орловской области, по данным губернатора Андрея Клычкова, в результате ночных атак было повреждено нежилое здание хозяйственного назначения. Пострадавших нет.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ночью атаке БПЛА подвергся Рыльск. Из-за этого горели хозпостройки у частного дома рядом с подстанцией. Раненые не установлены.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что БПЛА были ликвидированы над четырьмя районами региона. Пострадавших и разрушений нет.

В Липецкой области подтвердили данные Минобороны, не сообщив о возможных последствиях атаки. В Белгородской и Тамбовской областях не прокомментировали ночные удары ВСУ.

