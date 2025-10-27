Пушилин: большая часть Красноармейска перешла под контроль российской армии

О текущей ситуации в ДНР глава региона высказался в понедельник, 27 октября. Тогда он подчеркнул, что российская армия продолжает успешно продвигаться вперед. В том числе в районе Красноармейска. Большая часть города, отметил Пушилин, уже находится под контролем ВС РФ.