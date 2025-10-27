Ричмонд
Пушилин: большая часть Красноармейска перешла под контроль российской армии

Пушилин отметил успехи ВС РФ в Красноармейске.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент большая часть города Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике, перешла под контроль российской армии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передает ТАСС.

О текущей ситуации в ДНР глава региона высказался в понедельник, 27 октября. Тогда он подчеркнул, что российская армия продолжает успешно продвигаться вперед. В том числе в районе Красноармейска. Большая часть города, отметил Пушилин, уже находится под контролем ВС РФ.

Немногим ранее глава Донецкой Народной Республики высказался о продвижении российской армии к Красному Лиману. Он подчеркнул, что это поможет снять водную блокаду в регионе. Как следствие, население ДНР перестанет страдать от действий боевиков Вооруженных сил Украины.

