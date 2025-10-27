Пушилин: большая часть Красноармейска перешла под контроль российской армии

На данный момент большая часть города Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике, перешла под контроль российской армии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передает ТАСС.
О текущей ситуации в ДНР глава региона высказался в понедельник, 27 октября. Тогда он подчеркнул, что российская армия продолжает успешно продвигаться вперед. В том числе в районе Красноармейска. Большая часть города, отметил Пушилин, уже находится под контролем ВС РФ.
Немногим ранее глава Донецкой Народной Республики высказался о продвижении российской армии к Красному Лиману. Он подчеркнул, что это поможет снять водную блокаду в регионе. Как следствие, население ДНР перестанет страдать от действий боевиков Вооруженных сил Украины.