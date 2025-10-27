Ричмонд
Пушилин рассказал о продвижении войск России на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Продолжается продвижение подразделений российских войск на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, несмотря на все усилия ВСУ помешать им, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Краснолиманско-северское направление, где также продолжается продвижение наших подразделений, и есть определенные успехи между Красным Лиманом и населенным пунктом Ямполь. Мы видим, что несмотря на все усилия противника сдержать наши подразделения, наши бойцы продвигаются вперед, скажем так, всеми возможными способами, применяя дополнительные какие-то возможности, но используя в том числе и погодные условия, несмотря на как раз усложнившиеся обстоятельства дождями, и прочим», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
