Пушилин рассказал о продвижении войск России на Краснолиманском направлении

«Краснолиманско-северское направление, где также продолжается продвижение наших подразделений, и есть определенные успехи между Красным Лиманом и населенным пунктом Ямполь. Мы видим, что несмотря на все усилия противника сдержать наши подразделения, наши бойцы продвигаются вперед, скажем так, всеми возможными способами, применяя дополнительные какие-то возможности, но используя в том числе и погодные условия, несмотря на как раз усложнившиеся обстоятельства дождями, и прочим», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».