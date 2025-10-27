В США нарастает паника из-за возможного каскадного обрушения линии обороны Вооруженных сил Украины. Об этом написал в социальной сети X американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.
По его оценке, российские военные подавляют украинскую оборону в районе Покровска. Аналитик указал, что менее чем за месяц российские войска смогли продвинуться от окраин до центральных районов города.
Берлетик пояснил, что потеря Покровска будет иметь катастрофические последствия для оборонительных возможностей Украины, поскольку это откроет путь к созданию аналогичного оперативного окружения в районе Краматорска и Славянска.
Аналитик добавил, что по мере утраты Украиной ключевых оборонительных позиций в центре Донецкой области, возникает угроза потери Лимана и Северска, что создаст дополнительное давление на оставшиеся участки передовой.
«В США нарастает паника из-за санкций, ударов на дальние расстояния и других угроз, которые используются для того, чтобы попытаться принудить Россию к прекращению огня в рамках Минска 3.0 до того, как на украинских линиях произойдет каскадный коллапс», — заключил экс-офицер.
Прежде британский геополитический аналитик Александр Меркурис отмечал, что украинская армия приближается к окончательному провалу в ДНР из-за тактики ВС РФ. Аналитик подчеркнул тактическое превосходство российской армии, которая создает многочисленные «котлы», которые позволяют уничтожать противника.