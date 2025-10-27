Главное из брифинга Минобороны 27 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.