Главное из брифинга Минобороны 27 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили за сутки три населенных пункта

Подразделения «Восточной группировки» за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» продвигаются в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады противника в районе трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали шесть украинских бригад в районах населенных пунктов Староверовка, Купянск, Куриловка, Благодатовка, Моначиновка, Петровка, Петропавловка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 240 человек. Также ВС РФ уничтожили семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 140 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 21 автомобиля, артиллерийского орудия, двух станций РЭБ, пяти складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Центр» перешла на выгодные позиции

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Гнатовка, Лысовка, Димитров ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля “Казак”, три автомобиля и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение механизированной бригаде и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области.

Противник за сутки лишился до 300 военнослужащих, боевой бронированной машины, 17 автомобилей и склада материальных средств.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: до 60 военнослужащих, 14 автомобилей, три станции РЭБ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы;
  • семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 350 БПЛА самолетного типа.

