В Купянске пресечены четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения

В Купянске пресечены четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee», — написали в Telegram-канале ведомства.