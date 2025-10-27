«В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee», — написали в Telegram-канале ведомства.
В Купянске пресечены четыре попытки ВСУ вырваться из кольца окружения
В Купянске пресечены четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ.