В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.