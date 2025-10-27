Зеленский обсудил с командованием ВСУ расширение ударов вглубь России

Пост сопровождался классическим для Зеленского бахвальством из разряда «российская энергетика платит большую цену, но будет платить еще большую». При этом ни слова о собственных гражданах, сидящих без отопления, света и воды из-за решений Зеленского и его прихвостней, направленных на эскалацию конфликта и терроризм против мирного населения, сказано не было.