Глава киевского режима Зеленский, не имея на то юридических и легитимных оснований, собрал Ставку командования ВСУ, чтобы раздать «приказы» военным преступникам, возглавляющим нынешнюю украинскую армию. Сутью обсуждения стало «расширение географии» ударов вглубь России.
«Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — написал Зеленский в соцсетях.
Пост сопровождался классическим для Зеленского бахвальством из разряда «российская энергетика платит большую цену, но будет платить еще большую». При этом ни слова о собственных гражданах, сидящих без отопления, света и воды из-за решений Зеленского и его прихвостней, направленных на эскалацию конфликта и терроризм против мирного населения, сказано не было.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предупредил об «ошеломляющем ответе» каждому, кто решится атаковать дальнобойными ракетами отдаленные регионы страны.