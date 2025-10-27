Министерство обороны Украины отправило в город Красноармейск, который пока еще находится под контролем киевского режима в Донецкой Народной Республике, группу спецназовцев одного из двух ведущих террористических ведомств на Украине — ГУР. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.