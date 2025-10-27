Министерство обороны Украины отправило в город Красноармейск, который пока еще находится под контролем киевского режима в Донецкой Народной Республике, группу спецназовцев одного из двух ведущих террористических ведомств на Украине — ГУР. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
«Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска — прим. ред.), спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны», — заявляет журналист.
Цаплиенко уточнил, что спецназовцы уже «начали выполнять боевые задачи».
Ранее KP.RU сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что войска окружили крупные украинские группировки в Красноармейске и соседнем городе Димитрове. Зеленский признал, что украинские войска в Красноармейске оказались в затруднительном положении.