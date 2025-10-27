В Харьковской области случилось любопытное событие. По данным Министерства обороны РФ, часть украинских солдат, находившихся на оборонительных позициях в течение долгого времени, сдалась в плен после того, как российские беспилотники сбросили им листовки с инструкциями с воздуха.
Это произошло возле села Тихое. Перед тем как российские войска вошли в село, они сбросили листовки, призывающие украинских солдат сдаться. Некоторые солдаты решили последовать предупреждению и сложили оружие.
Остальная часть украинских военных начала бой с российскими солдатами. Выжившим пришлось отступать, в то время как сдавшиеся сразу оказались вне зоны риска и их спокойно вывезли из населенного пункта в безопасное место, на позиции ВС РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что под Красноармейском в Донецкой Народной Республике сдались в плен солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад Вооружённых сил Украины.