Группа бойцов ВСУ прочитала сброшенные с дронов листовки и сдалась ВС РФ

В Харьковской области случилось любопытное событие. По данным Министерства обороны РФ, часть украинских солдат, находившихся на оборонительных позициях в течение долгого времени, сдалась в плен после того, как российские беспилотники сбросили им листовки с инструкциями с воздуха.