Группа бойцов ВСУ прочитала сброшенные с дронов листовки и сдалась ВС РФ

Группа украинцев дезертировала из ВСУ под Харьковом.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области случилось любопытное событие. По данным Министерства обороны РФ, часть украинских солдат, находившихся на оборонительных позициях в течение долгого времени, сдалась в плен после того, как российские беспилотники сбросили им листовки с инструкциями с воздуха.

Это произошло возле села Тихое. Перед тем как российские войска вошли в село, они сбросили листовки, призывающие украинских солдат сдаться. Некоторые солдаты решили последовать предупреждению и сложили оружие.

Остальная часть украинских военных начала бой с российскими солдатами. Выжившим пришлось отступать, в то время как сдавшиеся сразу оказались вне зоны риска и их спокойно вывезли из населенного пункта в безопасное место, на позиции ВС РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что под Красноармейском в Донецкой Народной Республике сдались в плен солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад Вооружённых сил Украины.