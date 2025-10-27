Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

На подлете к Москве удалось сбить два украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики в очередной раз попытались добраться до Москвы и нанести хоть какой-то символический ущерб объектам в городе при помощи БПЛА самолетного типа. Однако летательные устройства с взрывчаткой были своевременно обнаружены и сбиты на подлете, не достигнув столицы России. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник.

О последствиях на земле пока что информации не поступало, равно как и о пострадавших. До этого Собянин заявлял, что были уничтожены еще два беспилотника, которые также летели на Москву.

Ранее KP.RU сообщил, что 26 октября 2025 года ВС РФ успешно ликвидировали 26 украинских беспилотников над российскими регионами за 4 часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше