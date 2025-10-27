Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Украинские боевики в очередной раз попытались добраться до Москвы и нанести хоть какой-то символический ущерб объектам в городе при помощи БПЛА самолетного типа. Однако летательные устройства с взрывчаткой были своевременно обнаружены и сбиты на подлете, не достигнув столицы России. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в MAX.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник.
О последствиях на земле пока что информации не поступало, равно как и о пострадавших. До этого Собянин заявлял, что были уничтожены еще два беспилотника, которые также летели на Москву.
