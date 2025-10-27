Хорватия и Украина хотят совместно производить оборонную продукцию

Также сообщается, что произведённая в Хорватии продукция будет поставляться на Украину, однако Загреб тоже намерен её закупать. При этом Хорватия и Украина собираются искать возможности финансирования планируемого совместного производства через европейские программы развития, в частности, ВПК EDIP и SAFE.