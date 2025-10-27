Хорватия и Украина хотят совместно производить оборонную продукцию

Хорватия и Украина подписали письмо о намерениях по совместному производству продукции оборонного назначения. Об этом информирует Минобороны Хорватии, глава которого Иван Анушич находится в Киеве с рабочим визитом.
«Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в области оборонного производства, поддерживая совместное производство материальных средство обороны (МОП) на территории Хорватии и Украины», сказано в документе, который обнародовало хорватское оборонное ведомство.
Также сообщается, что произведённая в Хорватии продукция будет поставляться на Украину, однако Загреб тоже намерен её закупать. При этом Хорватия и Украина собираются искать возможности финансирования планируемого совместного производства через европейские программы развития, в частности, ВПК EDIP и SAFE.
Напомним, письмо о намерениях не является документом, обязательным к исполнению.
Ранее Зеленский заявил, что у Украины кончились деньги на производство оружия.
Тем временем вскрыта схема утечки оружия с Украины к преступникам и террористам. Западные СМИ сообщают об исчезновении как минимум полумиллиона единиц вооружений.
