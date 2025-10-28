Ричмонд
Армейская авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы на СВО

Борисиков: авиация ВКС активно применяет новые тактические приемы и разработки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ в ходе специальной военной операции активно применяет новые тактические приемы и технические разработки, сообщил начальник этого рода войск Юрий Борисиков.

День армейской авиации отмечается в России 28 октября.

«Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов», — приводит слова Борисикова Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипажи применяют современные авиационные средства поражения — легкую многоцелевую управляемую ракету, противотанковые управляемые ракеты «Вихрь», «Хризантема», а также авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-С» и «Верба», которые обеспечивают поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника.