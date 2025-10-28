Украинские войска за сутки один раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Одна вооруженная атака — на горловском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Как сообщает управление, всего был выпущен один боеприпас. Сведений о ранении мирных жителей не поступало.
В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.