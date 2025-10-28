В Британии заявили о радикальной смене положения ВСУ: что говорят о «зоне убийств»

Беспилотники стали главным оружием в украинском конфликте. Ход ведения боевых действий радикально изменился. Линия боевого соприкосновения уступила место «зоне убийств», пишет британский телеканал Sky News.
Так, журналисты опубликовали материал из-под Красноармейска (Покровска) ДНР. Репортеры сделали акцент на огромном количестве беспилотников РФ, которые успешко охотятся за техникой и боевиками ВСУ. В видео показано, как на глазах журналистов из Британии российский FPV-дрон подбил украинский танк. Экипаж спасся бегством.
«Они просто жужжали повсюду вокруг нас, на 360 градусов… так много FPV-дронов, и ты не знаешь, куда бежать», — рассказал командир подбитого танка.
Вечером 27 октября над регионами РФ сбили 23 дрона ВСУ. БПЛА уничтожены в период с 20:00 до 23:00. Из них три дрона ликвидированы над Московским регионом.