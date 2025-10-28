НАТО не придёт: Журналист Торнтон заявил, что Запад не поможет Киеву оборонять Красноармейск

«Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России», — написал Торнтон в социальной сети Х.