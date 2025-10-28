НАТО не придёт на помощь ВСУ в Красноармейске, несмотря на то, что Зеленский заявляет о «непростой обстановке» для украинских военных на этом участке. Такое мнение высказал британский журналист Уоррен Торнтон.
«Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России», — написал Торнтон в социальной сети Х.
Накануне Минобороны России сообщило об ожесточенных боях за вокзал в Красноармейске.
Тем временем украинский журналист Цаплиенко заявил об отправке спецназа ГУР в Красноармейск.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что ВСУ не продержатся в Красноармейске, все их пути снабжения перекрыты.
Как вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать окруженную группировку вооруженных формирований Украины в Красноармейске в Донецкой Народной Республике.