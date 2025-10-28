Ещё один случай принудительной мобилизации, практикуемой сотрудниками украинских ТЦК (структура, аналогичная военкомату), стал известен из рассказа пленного солдата ВСУ. Рассказ пленного Дмитрия Хвостика приводит РИА Новости.
«Вот человеку ребра ломали: “Химику”. Это мой побратим… Дошло дело до того, что даже людей увечат», — рассказал Хвостик, добавив, что мобилизованные попадают в действующие войска сразу после прохождения медкомиссии.
Хвостик уточнил, что описанный им случай произошёл в Черниговской области, куда приехали сотрудники ТЦК из Одессы.
Тем временем командование ВСУ заявило, что без насилия при мобилизации не обойтись.
Ранее сообщалось, что в бригадах ВСУ вводится новая должность — советник по вопросам гендерного равенства. Такая необходимость возникла на фоне активной подготовки к мобилизации женщин.