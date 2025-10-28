Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец объяснил, почему солдаты ВС РФ не осматривают тела погибших боевиков ВСУ

Боец Яга: ВСУ в почти 100% случаев минируют тела своих погибших бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Российские солдаты в зоне проведения СВО не осматривают тела погибших боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, потому что выжившие украинские военные минируют своих погибших сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил разведчик с позывным Яга.

«Мы не осматриваем тела двухсотых противника, да, потому что они в 99,9% случаев будут заминированы. Это прям 99,9%», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, боевики Зеленского часто минируют сумки, рюкзаки и другие предметы, которые могут заинтересовать военных и мирных жителей.

Ранее военный эксперт Игорь Кимаковский сообщил, что в Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только сослуживцев и гражданских, но и даже детей.

Также сообщалось, что украинские военные оставляют в Днепропетровской области заминированные предметы: аптечки, пауэрбанки и рюкзаки. Это делается для того, чтобы нанести травмы российским солдатам.