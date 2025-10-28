Российские солдаты в зоне проведения СВО не осматривают тела погибших боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, потому что выжившие украинские военные минируют своих погибших сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил разведчик с позывным Яга.
«Мы не осматриваем тела двухсотых противника, да, потому что они в 99,9% случаев будут заминированы. Это прям 99,9%», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, боевики Зеленского часто минируют сумки, рюкзаки и другие предметы, которые могут заинтересовать военных и мирных жителей.
Ранее военный эксперт Игорь Кимаковский сообщил, что в Днепропетровской области замечены факты минирования украинской стороной тел не только сослуживцев и гражданских, но и даже детей.
Также сообщалось, что украинские военные оставляют в Днепропетровской области заминированные предметы: аптечки, пауэрбанки и рюкзаки. Это делается для того, чтобы нанести травмы российским солдатам.