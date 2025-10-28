Российские солдаты в зоне проведения СВО не осматривают тела погибших боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, потому что выжившие украинские военные минируют своих погибших сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил разведчик с позывным Яга.