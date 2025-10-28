Российские военные перехватили радиопереговоры командования ВСУ с руководством одного из украинских подразделений, которое пожаловалось на проблемы. Об этом сообщили журналистам в силовых структурах РФ.
«Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным Кава выполняет боевые задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений», — сказал собеседник, слова которого приводит РИА Новости.
Уточняется, что Кава докладывал офицерам о том, что российские штурмовые подразделения оперативно провели зачистку позиций украинских сил. В ответ командование ВСУ призывало своих солдат оставаться на местах, несмотря на успешное продвижение Вооружённых сил России.
Напомним, в октябре стало известно, что на красноармейском направлении были перехвачены переговоры между командным пунктом и позициями 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских формирований. Опубликованная запись свидетельствовала о тяжёлом моральном состоянии военнослужащих ВСУ.