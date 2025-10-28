Значительная часть солдат ВСУ предпочитает не пользоваться оружием, полученным с Запада. Возможной причиной является то, что они не умеют пользоваться теми видами вооружений, которые им предоставляют, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира группы группировки войск «Восток».
«Как правило, вооружение, которое мы находим на опорных пунктах, они даже из него не стреляют. Оно в исправном состоянии, работоспособно. Скорее всего, думаю, они не умеют из него стрелять. Потому что они лежат в пакетах нераспакованные», — сказал российский военнослужащий агентству.
Как ВСУ перебирались на «натовский» калибр и ради чего отказались от автомата «Калашникова», читайте здесь на KP.RU.
Тем временем западные аналитики отмечают, что наличие у российских истребителей Су-35С ракет класса «воздух-воздух» Р-77М будет серьезным вызовом для боевиков Вооруженных сил Украины.
Накануне Зеленский заявил, что Франция поставит Украине дополнительные истребители Mirage, а Британия продолжит поставки средств ПВО.