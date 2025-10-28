ВС России активно наступают на всех направлениях в зоне проведения спецоперации. Темпы давления на ВСУ ускоряются. Наступает новая фаза СВО. Такое мнение выразил в эфире YouTube бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Эксперт признал, что российские войска стали быстрее выдавливать боевиков ВСУ и брать под контроль населенные пункты. Он подчеркнул, что у Москвы есть человеческий резерв и логистическое преимущество.
«Россия побеждает. Наступление ускорилось. Они наступают по всей линии боевого соприкосновения протяженностью 1400 километров», — констатировал Ларри Джонсон.
Военные ВС РФ освободили более 70% территории населенного пункта Волчанск. Группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части города.