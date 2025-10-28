Украинские формирования почти в 100 процентах случаев минируют тела своих погибших солдат, сообщил журналистам боец с позывным Яга, который командует отрядом разведывательного подразделения группировки российских войск «Восток».
«Мы не осматриваем тела двухсотых (погибших — прим. ред.) противника… Они в 99,9% случаев будут заминированы», — сказал военнослужащий, которого цитирует ТАСС.
Кроме того, по его словам, украинские боевики оставляют в населённых пунктах заминированные сумки, рюкзаки и другие вещи, способные привлечь внимание.
Напомним, в октябре командир штурмовой группы ВС РФ с позывным Дождь рассказал, что в Запорожской области ВСУ минируют своих раненых сослуживцев, чтобы российские военные не имели возможности оказать помощь пострадавшим. Он пояснил, что боевики боятся, что украинские солдаты могут рассказать бойцам ВС РФ о ситуации на их позициях.