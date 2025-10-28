Российский военный Яга: ВСУ почти всегда минируют тела своих солдат

Напомним, в октябре командир штурмовой группы ВС РФ с позывным Дождь рассказал, что в Запорожской области ВСУ минируют своих раненых сослуживцев, чтобы российские военные не имели возможности оказать помощь пострадавшим. Он пояснил, что боевики боятся, что украинские солдаты могут рассказать бойцам ВС РФ о ситуации на их позициях.