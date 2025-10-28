Бойцы ВС РФ перехватили переговоры командования ВСУ

Российские военные перехватили радиопереговоры командования ВСУ. Операция позволила выяснить сведения о командире подразделения и приказах, отданных руководством. Об этом оповестили в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.
Операция проведена во время оборонительных действий украинской армии, уточнил источник. В ходе переговоров командование ВСУ призвало солдат не покидать позиций, даже учитывая успешное наступление ВС РФ.
«Установлено, что военнослужащий с позывным “Кава” выполняет боевых задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Является командиром одного из подразделений», — поделился собеседник агентства.
Западная пресса активно упоминает в публикациях новые российские «Царь-бомбы». КАБы уже прозвали «сенсационным прорывом».