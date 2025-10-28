Богомаз: Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке дрона ВСУ

Мирный житель получил ранение при атаке украинского дрона в Брянской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Богомаз.
Сообщается, что ВСУ использовали дрон-камикадзе, который атаковал движущийся по дороге автомобиль около посёлка Погар Погарского района. При этом автомобиль получил повреждения, а мирный житель был ранен.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram-канале, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.
Напомним, вечером 27 октября украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. Над российскими регионами вновь сбили украинские беспилотники. Силы ПВО ликвидировали 23 дрона ВСУ.
Тем временем мэр российской столицы Сергей Собянин информировал, что два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве.