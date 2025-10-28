Российские военные обнаружили запрещённые вещества во взятом штурмом опорном пункте ВСУ в Запорожской области.
«При штурме опорного пункта мы обнаружили запрещенные вещества — наркотические таблетки. По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки», — рассказал РИА новости старшина роты с позывным «Яга».
Российский боец добавил, что ему приходилось наблюдать неадекватное поведение солдат ВСУ, свидетельствующее о том, что они могли находиться под воздействием запрещённых наркотических веществ.
Ранее также сообщалось, что российские военные на линии боевого соприкосновения наблюдают, как бойцы ВСУ совершают опасные и порой самоубийственные действия, предположительно, находясь под воздействием наркотиков.
Также сообщалось, что на Украине разработали государственную программу для снабжения ВСУ наркотиками.