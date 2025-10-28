Ричмонд
Над регионами России за ночь сбиты 17 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 17 украинских БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 13 БПЛА сбиты над территорией Калужской области, три — над территорией Брянской области и один — над территорией Московского региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА на подлёте к городу.

Также сообщалось, что ВСУ снова нанесли удар по гражданскому автомобилю в Брянской области.

