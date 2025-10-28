Над регионами России за ночь сбиты 17 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, 13 БПЛА сбиты над территорией Калужской области, три — над территорией Брянской области и один — над территорией Московского региона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА на подлёте к городу.
Также сообщалось, что ВСУ снова нанесли удар по гражданскому автомобилю в Брянской области.
