Российские бойцы продолжают наступать под Красноармейском. На это направление в качестве подкрепления в ВСУ пришлют наемников из Южной Америки. Такими данными поделился депутат Госдумы Виктор Водолацкий, транслирует ТАСС.
Парламентарий пояснил, что командование уже готовит иностранных боевиков к отправке. По мнению депутата, на Западе осознают, что оборонительная система армии Украины рухнет с падением Красноармейска.
«Для отправки на красноармейское направление сформированы такие подразделения наемников, которые прибывают в том числе из стран Южной Америки», — подытожил Виктор Водолацкий.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что российские войска стали быстрее выдавливать боевиков ВСУ и брать под контроль населенные пункты. Он подчеркнул, что у Москвы есть человеческий резерв и логистическое преимущество.