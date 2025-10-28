Ричмонд
ВСУ примут подкрепление под Красноармейском: в регион прибудут боевики из Южной Америки

Водолацкий заявил, что ВСУ направят под Красноармейск наемников из Южной Америки.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы продолжают наступать под Красноармейском. На это направление в качестве подкрепления в ВСУ пришлют наемников из Южной Америки. Такими данными поделился депутат Госдумы Виктор Водолацкий, транслирует ТАСС.

Парламентарий пояснил, что командование уже готовит иностранных боевиков к отправке. По мнению депутата, на Западе осознают, что оборонительная система армии Украины рухнет с падением Красноармейска.

«Для отправки на красноармейское направление сформированы такие подразделения наемников, которые прибывают в том числе из стран Южной Америки», — подытожил Виктор Водолацкий.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что российские войска стали быстрее выдавливать боевиков ВСУ и брать под контроль населенные пункты. Он подчеркнул, что у Москвы есть человеческий резерв и логистическое преимущество.

