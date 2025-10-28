САУ Archer, PzH2000 и РСЗО HIMARS: Украина усиливает одно из важных направлении в зоне СВО

Командование Вооруженных сил Украины решило усилить одно из важных направлений в зоне проведения СВО — Сумскую область. Сюда уже переброшены подразделения 43-й артиллерийской бригады, на вооружении которых есть западные образцы техники, включая РСЗО HIMARS. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.