САУ Archer, PzH2000 и РСЗО HIMARS: Украина усиливает одно из важных направлении в зоне СВО

РИАН: ВСУ перебросили в Сумскую область артиллеристов с РСЗО HIMARS.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины решило усилить одно из важных направлений в зоне проведения СВО — Сумскую область. Сюда уже переброшены подразделения 43-й артиллерийской бригады, на вооружении которых есть западные образцы техники, включая РСЗО HIMARS. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.

«В Сумскую область переброшены подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.

В распоряжении ВСУ, добавил источник, имеются шведские САУ Archer, немецкие PzH2000, а также американские РСЗО HIMARS.

Напомним, в прошлом году Запад снял «вето» на нанесение ударов по территории вглубь РФ западным оружием. И это резко сменило тактику — с тех пор ВСУ совершенно открыто начали использовать, в том числе, РСЗО HIMARS.

Однако уже к весне 2025 года военкор «КП» Александр Коц сообщил, что ВСУ стали меньше использовать свое, пожалуй, самое эффективное оружие — американские РСЗО HIMARS. Вероятно, сказываются нехватка боеприпасов и боевые потери установок от наших разведывательно-ударных контуров.