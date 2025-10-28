В Башкирии утвердили порядок награждения участников СВО

В Башкирии утверждён порядок оформления документов на награждение госнаградами республики участников СВО. Соответствующий указ, подписанный Главой Башкирии, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Согласно документу, при представлении военнослужащего к награждению необходимо чётко обосновать его заслуги в зоне СВО. Для этого необходимо представить полную служебно-боевую характеристику участника СВО, содержащую сведения о его личных качествах, а также оценку его поведения в условиях боевых действий.
Для действующих военнослужащих необходимо ходатайство на имя Главы Республики Башкортостан от командира войсковой части.
Для уволенных участников СВО ходатайство пишут глава администрации муниципалитета по месту жительства и командир войсковой части, в которой он служил во время спецоперации.
Бойцам, получившим инвалидность в ходе боевых действий, наградные документы готовит филиал Госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии.
С более подробной информацией можно ознакомиться в документе по ссылке ниже.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о присвоении указом Президента России Владимира Путина 57-му мотострелковому полку, в составе которого действует башкирский батальон имени Героя России Александра Доставалова, почётного звания «гвардейский».