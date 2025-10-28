В Башкирии утвердили порядок награждения участников СВО

Согласно документу, при представлении военнослужащего к награждению необходимо чётко обосновать его заслуги в зоне СВО. Для этого необходимо представить полную служебно-боевую характеристику участника СВО, содержащую сведения о его личных качествах, а также оценку его поведения в условиях боевых действий.