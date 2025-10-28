Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Соответствующая информация была опубликована Министерством обороны Российской Федерации.
В официальном сообщении военного ведомства уточняется, что в период с одиннадцати часов вечера 27 октября до семи утра 28 октября по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и сбиты 17 вражеских дронов.
По данным ведомства, 13 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Калужской области, еще три — над территорией Брянской области, и один беспилотник — над Московским регионом.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.