Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 28 октября силы ПВО отразили атаку дронов на три российских региона.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Соответствующая информация была опубликована Министерством обороны Российской Федерации.

В официальном сообщении военного ведомства уточняется, что в период с одиннадцати часов вечера 27 октября до семи утра 28 октября по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и сбиты 17 вражеских дронов.

По данным ведомства, 13 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Калужской области, еще три — над территорией Брянской области, и один беспилотник — над Московским регионом.

ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.