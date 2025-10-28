Российские войска сорвали ротацию ВСУ на константиновском направлении в ДНР

Бойцы группировки российских войск «Юг» сорвали попытку ротации украинских формирований на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Операторы дронов Вооружённых сил России обнаружили два автомобиля с солдатами ВСУ, передав координаты целей артиллерии и подразделениям ударных БПЛА, которые нанесли удары по противнику.
«В результате оба транспортных средства и находившиеся в них боевики уничтожены», — уточнили в Минобороны РФ. Кроме того, были выявлены и уничтожены два миномёта ВСУ. Их поразили с помощью FPV-дронов.
Напомним, 20 октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска заходят на окраины Константиновки. Он отметил, что ВС РФ освобождают населённые пункты на этом направлении.