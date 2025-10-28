Шестеро добровольцев из Братска отправились в зону проведения СВО

IrkutskMedia, 28 октября. Еще шестеро жителей Братска приняли решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Сегодня от здания администрации мужчин провожали родители, жены, дети и друзья.
«Наша страна всегда гордилась своими героями. Сегодня наши братчане, участвующие в специальной военной операции, продолжают эту славную традицию, выполняя свой воинский долг с высокой степенью ответственности и преданности», — пишет в своем тг-канале (18+) мэр Братска Александр Дубровин.
Мужчинам по традиции вручили флаги Братска и шевроны с изображением герба города, а также теплые спальники и медицинские аптечки со всем необходимым.