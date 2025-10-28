Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестеро добровольцев из Братска отправились в зону проведения СВО

Мужчин проводили от здания администрации города.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 октября. Еще шестеро жителей Братска приняли решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Сегодня от здания администрации мужчин провожали родители, жены, дети и друзья.

«Наша страна всегда гордилась своими героями. Сегодня наши братчане, участвующие в специальной военной операции, продолжают эту славную традицию, выполняя свой воинский долг с высокой степенью ответственности и преданности», — пишет в своем тг-канале (18+) мэр Братска Александр Дубровин.

Мужчинам по традиции вручили флаги Братска и шевроны с изображением герба города, а также теплые спальники и медицинские аптечки со всем необходимым.