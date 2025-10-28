Военнослужащему Третьей гвардейской бригады посмертно присвоено звание Героя РФ

В мае 2025 года Виталий Шаповалов участвовал в обороне позиций сил ВС РФ в зоне СВО. За сутки он отразил три контратаки, уничтожил бронетехнику и беспилотники. Во время обстрела он был ранен, но эвакуировал двух подчиненных. В результате сброса мины с вражеского дрона он получил смертельные ранения, спасая сослуживцев.