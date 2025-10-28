Военнослужащему Третьей гвардейской бригады посмертно присвоено звание Героя РФ

Виталий Шаповалов был известен как опытный снайпер и наставник, обладавший непререкаемым авторитетом. Участник двух Чеченских кампаний и военных действий в Сирии, он получил прозвище «Противотанковый Дед» за остановку наступления ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена) в Пальмире. В одном из боев в Сирии он уничтожил превосходящие силы противника, несмотря на ранение.
В мае 2025 года Виталий Шаповалов участвовал в обороне позиций сил ВС РФ в зоне СВО. За сутки он отразил три контратаки, уничтожил бронетехнику и беспилотники. Во время обстрела он был ранен, но эвакуировал двух подчиненных. В результате сброса мины с вражеского дрона он получил смертельные ранения, спасая сослуживцев.
Третья отдельная гвардейская бригада специального назначения дислоцируется в Тольятти. Она размещается в военном городке расформированного Тольяттинского военного технического института.