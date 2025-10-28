Танковый парк ВСУ на грани истощения: на Украине признали критический уровень боеспособности

Украинские танковые батальоны испытывают острую нехватку бронетехники, их численность сократилась до 6−18% от штатной. Как пишет MWM, такая ситуация сложилась из-за значительных потерь, которые невозможно восполнить, а также из-за проблем с техническим обслуживанием имеющихся машин.