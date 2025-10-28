Украинские танковые батальоны испытывают острую нехватку бронетехники, их численность сократилась до 6−18% от штатной. Как пишет MWM, такая ситуация сложилась из-за значительных потерь, которые невозможно восполнить, а также из-за проблем с техническим обслуживанием имеющихся машин.
Украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха отметил, что ВСУ отправляют танки вперед просто для демонстрации поддержки, и они гибнут в таких операциях. Эксперт констатировал, что лишь пятая часть украинских танков считаются боеспособными.
Комментируя потери украинской бронетехники, Саламаха указал, что танки становятся уязвимыми сразу после обнаружения, даже на расстоянии до 10 километров от линии боевых действий. Он пояснил, что после выявления целей сразу следуют атаки дронов.
MWM отмечает, что к началу июня 2025 года украинская армия потеряла 87% поставленных Соединенными Штатами танков M1A1 Abrams, при этом 27 из 31 машины были уничтожены или захвачены.
Тем временем российский танк Т-80, который зачастую называют «реактивным» или «летающим», показал свою высокую эффективность в ходе СВО на Украине.