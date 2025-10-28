Ричмонд
Humvee сделал несколько кувырков после попадания дрона

Попадание беспилотника-камикадзе в вездеход ВСУ привело к неожиданным последствиям. Это произошло в районе Волчанска (Харьковская область). Здесь по асфальтированной дороге на большой скорости мчался Humvee одного из подразделений киевского режима.

Что интересно, заокеанский колесный «подарок» имел пустынный камуфляж, и, возможно, это транспортное средство использовалось еще во время оккупации Ирака или Афганистана американскими войсками.

В Telegram-канале военно-аналитического портала Lostarmour показано, как российский дрон, управляемый через оптоволокно, — «Князь Вандал Новгородский» врезался в лобовое стекло, как раз напротив места водителя.

От мощного удара машина раз пять перевернулась и застыла, лежа на левом боку. Находившиеся внутри боевики, вероятно, погибли или получили тяжелые травмы.