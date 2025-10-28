Humvee сделал несколько кувырков после попадания дрона

Что интересно, заокеанский колесный «подарок» имел пустынный камуфляж, и, возможно, это транспортное средство использовалось еще во время оккупации Ирака или Афганистана американскими войсками.
В Telegram-канале военно-аналитического портала Lostarmour показано, как российский дрон, управляемый через оптоволокно, — «Князь Вандал Новгородский» врезался в лобовое стекло, как раз напротив места водителя.
От мощного удара машина раз пять перевернулась и застыла, лежа на левом боку. Находившиеся внутри боевики, вероятно, погибли или получили тяжелые травмы.