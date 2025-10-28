Ричмонд
Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания «гвардейский»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил три подразделения ВС РФ 103-й, 57-й и 242-й мотострелковый полки — с присвоением наименования «гвардейский», отметив массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные бойцами при защите Отечества, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» 103-му, 57-му, 242-му мотострелковым полкам.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России… Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграммах.

Президент убежден, что «воины-гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге», с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.