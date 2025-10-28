Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания «гвардейский»

Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» 103-му, 57-му, 242-му мотострелковым полкам.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России… Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграммах.
Президент убежден, что «воины-гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге», с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.