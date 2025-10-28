Ричмонд
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Красноармейске

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-ой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала. Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда», — говорится в сообщении.