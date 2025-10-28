ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Кондратовка, Варачино, Искрисковщина и Садки Сумской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств», — добавили в Минобороны РФ.