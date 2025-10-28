ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий «Севера» за сутки

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств», — добавили в Минобороны РФ.