Группировка «Днепр» уничтожила до 40 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 40 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Павловка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.