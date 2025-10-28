Ричмонд
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Южная» группировка войск нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 210 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Бондарное, Веролюбовка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего», — добавили в МО РФ.