Бойцы «Востока» продвинулись вглубь обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вишневое, Рыбное, Успеновка и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.