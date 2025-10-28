Ричмонд
Бойцы «Востока» продвинулись вглубь обороны противника

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Восток» уничтожили за сутки до 265 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вишневое, Рыбное, Успеновка и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.