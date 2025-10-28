Группировка «Запад» уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман, Дробышево и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три производства стран НАТО, 23 автомобиля и артиллерийское орудие, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.