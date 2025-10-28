Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили свыше 220 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман, Дробышево и Ямполь Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три производства стран НАТО, 23 автомобиля и артиллерийское орудие, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше