Группировка «Запад» уничтожила свыше 220 военных ВСУ и четыре бронемашины

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три производства стран НАТО, 23 автомобиля и артиллерийское орудие, а также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.