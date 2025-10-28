Ричмонд
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военный аэродром, железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ, цеха производства, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 049 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 733 танка и других боевых бронированных машин, 1607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 854 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 132 единицы специальной военной автомобильной техники.