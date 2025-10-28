ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.